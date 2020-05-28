Москва, , 08:53 — REGNUM В апреле 2020 года лидером продаж в линейке машин компании Nissan в России стала модель Qashqai. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За отчётный период дилеры японского автопроизводителя продали в РФ 762 модели Qashqai. При этом реализация данного авто в годовом сравнении сократилась на 61%.

На втором месте разместилась модель Nissan X-Trail с результатом 670 проданных автомобилей. Здесь продажи снизились еще сильнее — на 64%.

На третьем месте модельного рейтинга расположился внедорожник Nissan Terrano — 383 проданных экземпляра, в то время, как годом ранее дилерам удалось реализовать 1167 единиц данного авто.

На четвёртом месте списка самых покупаемых моделей Nissan находится кроссовер Murano (124 ед.; — 57%).

Напомним, всего в РФ в апреле текущего года было куплено 1949 автомобилей бренда Nissan, что на 67% меньше, чем год назад.

Читайте также: Альянс Renault, Nissan, Mitsubishi объявил о географической реорганизации