Москва, , 08:44 — REGNUM Арбитраж Москвы 14 июля 2020 года начнёт рассматривать иск ФГУП «Производственное объединение Красноярский химический комбинат «Енисей», которое находится в стадии банкротства. Ответчиком в деле о взыскании более 64 млн рублей выступает Минпромторг России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск о взыскании 64 454 634 рублей 57 копеек поступил в суд 27 апреля, а 15 мая он был принят к производству судьёй Хорлиной. Третьим лицом в дело привлекли Минфин России. Подробности спора пока неизвестны.

ФГУП предоставили отсрочку в уплате госпошлины, но не более чем на один год.

Напомним, химкомбинат был признан банкротом арбитражем Красноярского края 26 января 2011 года. На сегодня ФГУП находится на этапе конкурсного производства. Он был создан в 1992 году Министерством имущественных отношений РФ и компанией «Росбоеприпасы». Оба учредителя на сегодня ликвидированы.