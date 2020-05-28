Москва, , 08:41 — REGNUM Ввоз в Россию санкционной продукции на сумму 1,5 млрд рублей предотвращён пограничниками и другими контрольными органами в 2019 году. Об этом сообщил первый заместитель директора ФСБ — руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов в опубликованном 28 мая интервью ТАСС.

Попытки незаконного ввоза сельскохозяйственной продукции санкционной категории пресекались в минувшем году на границах с Белоруссией и Казахстаном. Пограничники, взаимодействуя с подразделениями таможни и Россельхознадзора не пустили в страну более 10 тыс. тонн товаров и грузов.

Кулишов добавил, что попытки незаконного провоза через границу с РФ санкционной и контрафактной продукции становятся чаще. Количество попыток контрабанды товаров, грузов и стратегического сырья не снижается.