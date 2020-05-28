Доха, , 08:44 — REGNUM Руководство компании Qatar Airways приняло решение о возобновлении к июню 2020 года перелетов в более, чем 80 направлениях. Об этом 27 мая сообщает Al Jazeera.

В настоящее время катарская авиакомпания обслуживает около 30 различных рейсов, она стало одной из немногих авиакомпаний не закрывшихся на период эпидемии коронавируса.

Напомним, ранее глава Qatar Airways Акбар аль-Бейкер отметил бедственное положение в отрасли, подчеркнув, что для восстановления ситуации, наблюдавшейся до эпидемии, могут потребоваться годы.

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