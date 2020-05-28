Тбилиси, , 08:41 — REGNUM Спрос на защитные маски есть в США, странах Европы и на Украине. Об этом 27 мая рассказала журналистам агентства «ИнтерпрессНьюс» министр экономики Грузии Натия Турнава.

После публичного заявления главы минэкономики о намерении продавать изготавливаемые в Грузии маски на экспорт журналисты спросили, какие страны нуждаются в этих средствах защиты.

«Рынок Грузии уже настолько насыщен, что мы дали разрешение на экспорт. Есть спрос в США, в европейских странах, на Украине», — ответила Турнава.

Она добавила, что за два месяца Грузия из страны, импортирующей маски, стала экспортером. В стране их начали производить около 20 предприятий.

Напомним, в Грузии решили запустить производство масок в марте, когда столкнулись с тем, что в других странах на фоне пандемии коронавируса ввели запрет на вывоз средств защиты за границу. Первыми к этому производству подключились предприятия по пошиву одежды.

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