Москва, , 08:36 — REGNUM По прогнозу ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), продажи легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке в июне упадут максимум на 50%, если сравнивать с результатами реализации прошлого года. Об этом глава РОАД Олег Мосеев заявил в интервью ТАСС.

Мосеев пояснил, что в июне открывается московский авторынок, который является самым крупным в РФ. За счет этого в РОАД надеяться, что падение будет сокращаться. Однако дилеры не ждут, что в автоцентрах Москвы будет большой спрос на новые машины.

«Учитывая, что ситуация с доходами и настроением ухудшилась, я бы пока серьезно на отложенный спрос точно не рассчитывал», — добавил глава РОАД.

Он также сообщил, что первое время в столице будут уходить те автомобили, которые были заказаны ранее. По словам Мосеева, во время карантина люди покупали машины из-за того, что считали, что это самый безопасный транспорт.

«Это тоже может поддержать спрос, но все равно без поддержки со стороны государства мы точно не вернемся к тем продажам, которые были в прошлом году», — добавил он.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за апрель в России было реализовано 38 922 автомобиля, что на 72,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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