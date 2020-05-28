Ярославль, , 08:23 — REGNUM В Ярославской области кредитные каникулы смогли получить 1301 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ярославского отделения Банка России. Всего в кредитные учреждения региона обратилось около 13 тысяч ярославцев, которые не могут осуществлять платежи по кредитам в нынешних условиях. Изменить ситуацию смогли 60 процентов обратившихся. Помимо кредитных каникул, чаще всего плательщики кредитов претендовали на изменение условий кредитования. Кредитные учреждения региона изменили сумму платежа для 6366 ярославцев.

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«Отказано в отсрочке платежей тем заемщиком, кто не подтвердил снижение дохода на 30% по сравнению с предыдущим годом. Наиболее распространенная причина отказа в каникулах — превышение размера кредита, который максимально допустим для этой меры поддержки и определен постановлением Правительства РФ», — отметили в ярославском отделении Банка России.

При этом в два раза выросло число жалоб жителей региона на сами банки: с 92 обращений в марте до 192 в апреле 2020 года.

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