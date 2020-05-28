Казань, , 09:28 — REGNUM С началом лета в Казани на маршруты выйдет весь подвижной состав общественного транспорта, сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.

Поэтапное снятие ограничений из-за угрозы распространения коронавируса в республике привело к увеличению пассажиропотока. Так, с 13 апреля восстановлена деятельность некоторых системообразующих предприятий и количество единиц общественного транспорта постепенно увеличивали. В период действия режима самоизоляции на транспортных предприятиях принимались меры по недопущению распространения коронавируса. Кондукторы и работники метро были обеспечены индивидуальными средствами защиты и антисептиками.

Начиная с 1 июня перевозки будут осуществляться в соответствии с утвержденными летними графиками движения в рабочие и выходные дни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани начали восстанавливать свою деятельность системообразующие предприятия, что послужило толчком к увеличению пассажиропотока.

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