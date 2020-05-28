Иркутск, , 08:21 — REGNUM Темпы восстановления территорий Приангарья, пострадавших от мощнейшего наводнения 2019 г., будут ускорены. Об этом во время видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным сообщил исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, которые цитирует официальный сайт региона, небольшое отставание от плана-графика восстановительных мероприятий, сформировавшееся ранее по ряду объектов, уже корректируется. Председателя правительства РФ Марата Хуснуллина пригласили лично оценить ход работ.

«Проблемы с замедлением темпа, о которых говорил президент, есть. Закрывать глаза на это нельзя. Контроль ежедневный. С теми, кто срывает сроки и графики, будем разбираться жестко. Восстановление пострадавших территорий — задача государственной важности. Все мероприятия, указанные в программе, мы завершим в установленные сроки», — сказал глава Иркутской области.

Напомним, в результате наводнения в Иркутской области были признанынепригодными для жилья 7,8 тысячи помещений, ещё 2,6 тысячи подлежат капитальному ремонту. В ближайшее время ожидается выделение из федерального бюджета 420 млн рублей — эти средства пойдут на расселение жителей верхних этажей трех пятиэтажек в Тулуне. Владельцы пострадавших квартир с нижних этажей уже переехали в новое жилье.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе состоявшегося 26 мая совещания о ситуации с паводками и пожарами в регионах российский президент Владимир Путин высказал недовольство ходом восстановительных работ в пострадавшем от мощнейшего наводнения Приангарье:

«У меня возникают сомнения по поводу темпов, которые налажены. Вы сказали, что темпы хорошие. Где-то, может быть, хорошие, а по каким-то направлениям нужно посмотреть, что происходит, дополнительно».

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