Москва, , 08:16 — REGNUM По итогам апреля 2020 года московские автолюбители приобрели 8,5 тыс. единиц подержанных машин, что в три раза меньше результата апреля 2019 года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Лидером среди автомобильных марок на вторичном авторынке стал Mercedes-Benz с результатом 644 проданные машины.

На втором месте разместилась отечественная марка Lada. Её в отчётный период купили 640 российских автолюбителей. Тройку лидеров в марочном рейтинге замыкает Volkswagen. Автомобили этой компании в апреле текущего года приобрели 612 покупателей.

Четвертое и пятое места списка самых популярных марок подержанных авто заняли соответственно BMW (600 ед.) и KIA (558 ед.).

Напомним, в апреле текущего года московские дилеры продали 2768 автомобилей сегмента SUV (спортивно-утилитарные автомобили), что на 76% ниже результата прошлого года.

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