Чебоксары, , 08:02 — REGNUM В столице Чувашии 1 июня приступят к благоустройству дворов. В этом году в план вошли только территории, жители которых согласились на софинансирование работ, сообщает администрация Чебоксар.

В мэрии отмечают, что проекты были разработаны осенью 2019 года.

«Проектные решения были разработаны с учетом интересов жителей конкретных территорий. В план попали только те дворовые территории, которые приняли решения об участии в данной программе и согласились на софинансирование работ в размере 1% от общей стоимости дворового ремонта», — говорится в сообщении.

В результате в 2020 году будут благоустроены 35 дворов на общую сумму более 318 млн рублей, в том числе в Калининском районе — восемь дворов (общая сумма 124,8 млн рублей), в Ленинском — 12 (на сумму 87,8 млн рублей), в Московском районе — 15 территории (на сумму 106,4 млн рублей).

Работы по благоустройству начнутся 1 июня.