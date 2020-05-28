Чебоксары, 28 мая 2020, 08:02 — REGNUM В столице Чувашии 1 июня приступят к благоустройству дворов. В этом году в план вошли только территории, жители которых согласились на софинансирование работ, сообщает администрация Чебоксар.
В мэрии отмечают, что проекты были разработаны осенью 2019 года.
В результате в 2020 году будут благоустроены 35 дворов на общую сумму более 318 млн рублей, в том числе в Калининском районе — восемь дворов (общая сумма 124,8 млн рублей), в Ленинском — 12 (на сумму 87,8 млн рублей), в Московском районе — 15 территории (на сумму 106,4 млн рублей).
Работы по благоустройству начнутся 1 июня.