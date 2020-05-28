Екатеринбург, , 07:51 — REGNUM В рамках бизнес-недели, которая проходит в Свердловской области, на площадке Уральской торгово-промышленной палаты состоялась видеоконференция, посвященная вопросам экспортной деятельности после пика пандемии. Участниками мероприятия стали представители органов власти региона, деловых сообществ, российских торгпредств за рубежом, иностранные партнеры региона.

Повестка конференции касалась тенденций восстановления международного делового диалога, особенностей экспортной деятельности в сложившихся условиях и новых форматов работы, наиболее перспективных ниш для уральских производителей товаров и услуг в ближайшее время.

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, приветствуя участников, подчеркнул важную роль внешнеэкономической деятельности для развития региона и переход правительства на новые формы работы с зарубежными партнерами.

«Несмотря на снижение деловой активности, отмену выставочных мероприятий, перед нами стоит задача реализации национального проекта по международной кооперации и экспорту. Чтобы держать руку на пульсе, правительство внимательно отслеживает все изменения в этой сфере и информирует бизнес. Сегодня ключевая тенденция — это переход на цифровые платформы. К примеру, в настоящее время по поручению губернатора мы готовим интернет-визит в Армению», — сообщил он.

Заместитель министра международных и внешнеэкономических связей региона Вячеслав Ярин рассказал о хорошо зарекомендовавшем себя пилотном проекте ведомства по организации маркетинговых исследований рынков Казахстана и Узбекистана с последующей организацией туда отраслевых бизнес-миссий. В этом формате министерство намерено продолжить работу.

Торговый представитель России в Германии Андрей Соболев также предложил сделать упор на работе в рамках международных интернет-сервисов и назвал перспективные направления работы для экспортоориентированных отечественных компаний.

«Предлагаю обратить особое внимание на онлайн-площадки, организацию презентаций продукции. Считаю, что после кризисных явлений будет наблюдаться ренессанс отраслей, которые составляют костяк свердловской промышленности, и развитие новых направлений. Что касается экспортных ниш, то ориентирами здесь могут быть активно развивающиеся сектора экономики Германии. Например, у страны большие планы по строительству железных дорог. Тема вхождения в цепочки поставщиков для этой сферы может быть актуальна и для свердловских производителей», — отметил российский торгпред.

По мнению представителя ТПП России в Восточной Азии Павла Кудрявцева, пандемия мало повлияла на товарооборот России и Китая. При этом он отметил высокий интерес КНР к российской сельхозпродукции и продовольствию, а также сотрудничеству в сфере информационных технологий — экспорт этих групп является приоритетным и для Свердловской области, что особенно хорошо показал 2019 год.

На видеоконференции также был отмечен интерес Вьетнама к поставкам химической продукции, а Казахстана — к IT-услугам.

Вместе с тем президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко особо выделил значимость темы локализации производств с перспективой выхода с совместной продукцией на рынки третьих стран.

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин поблагодарил всех участников встречи и пригласил к дальнейшему диалогу.

«Мы, безусловно, продолжим и будем расширять круг спикеров. Нашу видеоконференцию можно назвать разминочным форматом. Мы получили много очень важной практической информации. Впереди — большая работа, она будет успешной только при консолидации всех сторон и сил», — подчеркнул он.