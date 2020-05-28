Чебоксары, , 07:49 — REGNUM Арбитражный суд Чувашии в рамках дела в отношении строительной компании «Лидер», которую УФНС требует признать банкротом, вернул иск администрации Чебоксар. Примечательна причина возврата иска на 13,1 млн рублей: чиновники требовали включить данную сумму в реестр требований кредиторов, на что суд указал, что это возможно «лишь после введения в отношении должника первой процедуры банкротства», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В документе отмечается, что 14 мая в суд поступило заявление администрации города Чебоксары о включении требования в реестр требований кредиторов третьей очереди должника основной долг в размере 13 125 470 рублей 20 копеек, пени в размере 767 020 рублей 24 копеек.

«В соответствии с положениями федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» кредитор вправе предъявить требование о включении в реестр требований кредиторов должника лишь после введения в отношении должника первой процедуры банкротства. Однако на данный момент процедура банкротства в отношении ООО «СЗ «Лидер» не введена, арбитражный управляющий должника не утвержден. […] При таких обстоятельствах заявление администрации города Чебоксары подлежит возврату заявителю», — отмечается в документе.

22 мая суд вынес определение о возвращении заявления администрации Чебоксар.

Отметим, что судебное заседание по иску о банкротстве строительной компании «Лидер» назначено на 28 мая.

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