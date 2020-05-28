Барнаул, , 07:44 — REGNUM Санатории Алтайского края, в частности те, которые расположены в городе — курорте Белокуриха, не откроются, как ожидалось, с 1 июня 2020 г. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе губернатор Виктор Томенко принял решение продлить запрет для санаториев до 8 июня, а для баз отдыха до 22 июня.

Напомним, в Белокурихе сложилась очень напряженная социально-экономическая ситуация. По признанию заместителя генерального директора холдинга «Курорт Белокуриха» Олега Акимова, чтобы хоть как-то заработать деньги на текущую жизнь и заработную плату, сотрудникам приходится продавать на вынос колбасу, напитки, охлаждённое мясо — всё то, что является собственной продукцией, которую делали для отдыхающих.

В Алтайском крае произошло уже несколько вспышек коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Сотрудники курорта Белокуриха продают на вынос колбасу и стряпают вареники