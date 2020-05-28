Москва, , 07:37 — REGNUM Поставщик по 24 контрактам, заключённым с ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), потребовал выплатить ему свыше 688 млн рублей. Иск на такую сумму, заявленную как стоимость дополнительных работ, поступил от АО «Инновационный центр энергоэффективных решений» в арбитраж Москвы. Первое заседание назначено на 22 июня 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С истцом у РЖД в разные годы было заключено 24 контракта на общую сумму свыше 2,852 млрд рублей, в том числе на работы по обязательному энергетическому обследованию объектов и формированию энергетического паспорта.

Исковое заявление на сумму 688 391 824,88 рубля поступило в суд 15 мая 2020 года, а 19 мая его приняли к производству. В споре речь идёт «об установлении стоимости дополнительного объёма работ по договору №2 456 097 от 20.06.2017, взыскании задолженности в размере 688 391 824 руб. 88 копеек».

По данным ЕГРЮЛ, истец учреждён в июне 2010 года для строительства инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Директор компании с ноября 2019 года — Сергей Нечаев.