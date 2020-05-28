Кызыл, , 07:36 — REGNUM В Туве началась подготовка объектов топливно-энергетического комплекса к следующей зиме. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, утверждён план, в который вошло более 1,6 тыс. мероприятий на общую сумму 705,2 млн рублей.

Из бюджета будет направлено 461,5 млн рублей. Остальные 243,7 млн составят инвестиции предприятий. На эти средства будут капитально отремонтированы 3 котлоагрегата, проведён текущий ремонт 16 котлов и 4 турбоагрегатов.

«Предполагается также заменить 5,6 километра труб тепловых сетей среднего и большого диаметров. Ремонтные работы по установленному графику должны быть завершены до 1 сентября», — отметили в правительстве.

Капремонту подвергнуться и десятки трансформаторных подстанций, а также 604 км линии электропередач. Трассы линии расчистят на общей площади 109 га.

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