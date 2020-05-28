Москва, , 06:39 — REGNUM Вложения банков в драгоценные металлы в апреле 2020 года сократились до 296,6 млрд рублей, или на 6,1% по сравнению с по мартом, говорится в опубликованном 27 мая обзоре Центрального банка России.

Снижение показателя означает, что банки нарастили продажу золота на 4,6 тонны, до 73,4 тонн, приводит РБК оценку аналитика банка БКФ Максима Осадчего. Отмечается, что таким образом в условиях пандемии всего за месяц банки продали на 15% больше золота.

При этом запасы золота сокращались непрерывно в течение шести последних месяцев. Вложения банков в драгметалл увеличились только в марте, преимущественно из-за увеличения его стоимости. С начала 2020 года с баланса банков ушло около 16,82 тонны золота.

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