Сямэнь, Китай, 28 мая 2020, 05:06 — REGNUM Китайский производитель автобусов отправил на Кипр 200 высококачественных в плане функций безопасности и борьбы с пандемией COVID-19 автобусов, сообщает 27 мая агентство Синьхуа.
Ведущий китайский производитель автобусов Xiamen King Long United Automotive Industry Company отправил автобусы через порт Сямэнь провинции Фуцзянь на востоке Китая. Это крупнейшая партия автобусов, отправленная ан рынок Европы, сообщил представитель компании Чжао Юйтун.
Имеется два вида автобусов, и оба они оснащены автоматической системой распыления дезинфицирующих и стерилизующих салон средств. Они будут курсировать по улицам Никосии, столицы Республики Кипр.