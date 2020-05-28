Нур-Султан, , 04:39 — REGNUM В общей сложности 760 автобусов, работающих на сжиженном природном газе (СПГ), выпущенных китайским производителем Yutong, как ожидается, прибудут в города Казахстана Чимкент и Атырау уже в начале июня, сообщает 27 мая агентство Синьхуа.

«Это самый крупный заморский заказ, который когда-либо получала Yutong после вспышки эпидемии нового коронавируса в январе», — заявил менеджер региональных продаж компании Мяо Юань.

Он также отметил, что муниципальные власти Чимкента и Атырау закупили 590 единиц 170 единиц автобусов соответственно с целью снизить дефицит автобусов и выбросы загрязняющих веществ в воздух.

«За время долгой и холодной зимы в Казахстане, обычно используется соль для обеспечения безопасности на заледенелых и заснеженных дорогах страны. Шины автобусов Yutong имеют специальный антикоррозийный дизайн. Все оконные стекла имеют двойной стеклопакет для поддержания тепла», — заявил Мяо.

Отметим, что автобусы марки Yutong вышли на рынки Казахстана еще в 2005 году. Общее количество автобусов Yutong, проданных в Казахстан достигло 2000 единиц в 2019 году. Китайская компания создала восемь сервисных станций и один вспомогательный склад в Казахстане.