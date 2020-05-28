Москва, , 04:05 — REGNUM Саратовский институт стекла требует обязать госкорпорацию «ВЭБ.РФ» изменить условия кредитного договора. Такое требование институт заявил в иске, поданном через арбитраж Москвы. Первое заседание по делу назначено на 18 июня 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

АО «Саратовский институт стекла», работающее в Саратове с 1960 года, обратилось в суд 14 мая 2020 года, а 19 мая иск был принят к производству судьей Паньковой. В споре речь идёт «об изменении условий кредитного соглашения», но подробности пока неизвестны.

Помимо претензий к ВЭБ у саратовской компании есть требование и к другой кредитной организации — ПАО «Промсвязьбанк». 26 июня 2020 года арбитраж Саратовской области начнёт рассматривать иск «об обязании предоставить отсрочку оплаты кредитных платежей и процентов в рамках договора №005/2017 об открытии возобновляемой кредитной линии (с периодом оборачиваемости) от 18.07.2017 года сроком на шесть месяцев, исчисляя указанный срок с момента вынесения решения суда».

Напомним, АО «Саратовский институт стекла» с 2012 года входит в международную комиссию по стеклу.