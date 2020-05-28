Москва, , 03:38 — REGNUM Арбитраж Москвы 30 июля 2020 года приступит к рассмотрению иска ПАО «Сахалинэнерго» к Минфину России, третьим лицом в котором выступает Минпромторг страны. Речь идёт о долгах и штрафах по договорам займа 24-летней давности, общая сумма которых превышает 94 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С исковым заявление «Сахалинэнерго» обратилось в суд 14 мая 2020 года, а 21 мая 2020 года дело приняла к производству судья Немова. На конец июля назначено собеседование со сторонами и предварительное заседание. Также в качестве третьего лица, помимо Минпромторга, привлечена госкорпорация «ВЭБ.РФ».

Истец требует признания «незаконным решения об отказе в списании задолженности, процентов и штрафов перед федеральным бюджетом по договорам займа от 22 ноября 1996 года №29, от 22 ноября 1996 года №29В, от 29 ноября 1996 года №55, от 02 декабря 1996 года №55В, от 20 мая 1997 года №31, от 28 июня 1997 года №43 в сумме 94 105 944 руб. 83 копеек».

Напомним, «Сахалинэнерго» на сегодня основное энергоснабжающее предприятие Сахалина.