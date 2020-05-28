Москва, , 03:25 — REGNUM Обанкроченный два года назад «Межтопэнергобанк» обратился с иском к оператору мусорного полигона в Тверской области — ООО «Полигон», требуя выплаты 660 млн рублей. Иск поступил в арбитраж Москвы, но пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление было подано 26 мая 2020 года. Сумма исковых требований — 660 231 522,7 рубля.

Компания-ответчик с августа 2018 года была безвозмездно передана из собственности департамента горимущества Москвы в собственность Тверской области в лице министерства имущественных и земельных отношений. ООО, созданное в 2010 году для сбора отходов, управляет полигоном твёрдых коммунальных отходов «Славный» на Бежецком шоссе под Тверью.

Напомним, банк-истец остался без лицензии 20 июля 2017 года. К тому моменту в банковской системе России по размеру активов он был на 108-м месте. На апрель 2020 года у ПАО установлены долги перед 4144 кредиторами на общую сумму свыше 29,377 млрд рублей.