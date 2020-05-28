Триполи, , 03:17 — REGNUM Экономика Ливии потеряла уже более $4,9 млрд после закрытия нефтяных портов Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Такие оценки приводит нефтяная компания республики (NOC) 27 мая на своем сайте.

В середине марта NOC оценивала ущерб в $3,3 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля NOC заявляла о своей «обеспокоенности» по поводу захвата бойцами ЛНА территории нефтяного поля Эль-Филь в Ливии.

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