Рига, , 03:08 — REGNUM В течение последних пяти лет Совет по конкуренции (KP) Латвии раскрыл 13 картелей с участием 64 латвийских компаний, оштрафовав их на 3,5 млн евро.

«В Латвии запрещены сговоры с целью контроля цен, доли рынка, соглашения о разделе потенциальных клиентов. За это предусматривается штраф, который может составить 10% оборота предприятия за предыдущий год» — сказала в интервью агентству ЛЕТА директор департамента KP по противозаконным соглашениям Иева Шмите-Антоненко.

Она сказала, что картельные сговоры негативно отражаются на всех потребителях, которые страдают от падения качества услуги или товара, и роста цены на них.