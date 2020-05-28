Рига, , 03:06 — REGNUM Центральное статистическое управление (ЦСУ) Латвии опубликовало обзор зарплат в Латвии за I квартал 2020 года. Размер средней зарплаты упал на 1,2% по сравнению с IV кварталом 2019 и составил 1100 евро до уплаты налогов, пишет портал LSM.

После уплаты налогов средняя заработная плата составляет 812 евро. Зарплаты в государственном секторе росли быстрее, чем в частном на 7,8%. Выше, чем в среднем по стране уровень зарплат в финансовой, страховой отраслях, энергетике, госуправлении, информатике, добывающей промышленности.

Самая низкая средняя заработная плата — в Латгалии, 747 евро, самая высокая — в Риге, 1227.