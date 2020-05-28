Вашингтон, , 03:51 — REGNUM Boeing объявил о сокращении в США более 12 000 рабочих мест компании, в том числе о 6770 вынужденных увольнений, из-за пандемии коронавируса. Об этом 27 мая сообщает агентство Reuters.

По заявлению компании Boeing, 5520 сотрудников в США будут увольняться добровольно, 6 770 рабочих будут уведомлены о вынужденных увольнениях.

В авиастроительной корпорации также сообщили, что планируют ещё «несколько тысяч увольнений» в ближайшие месяцы, но не уточнили, где именно.

Boeing проводит реструктуризацию и сокращает расходы, так как резкое падение спроса на самолёты во время пандемии коронавируса усугубило кризис для компании, вызванный катастрофами самолётов 737 MAX.

Как сообщало ИА REGNUM, Американская авиастроительная корпорация Boeing возобновила производство самолетов 737 MAX, приостановленное из-за технических неисправностей, приведших к двум авиакатастрофам. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

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