Ашхабад, , 23:45 — REGNUM Руководство регионов Туркмении поручило правоохранительным органам и другим силовым ведомствам усилить охрану пшеничных полей в преддверии начала зерноуборочной кампании, передает «Turkmen.news».

Причиной тому послужили опасения, что местные жители, а также сами аграрии могут начать расхищать зерно из-за продолжающегося в стране острого дефицита дешевой муки местного производства и недорогого хлеба, также изготавливаемого из нее.

Также стало известно о создаваемых на местах групп, в состав которых включают не только представителей заготовительных сельхозорганизаций и водителей комбайнов и грузовых машин, но также сотрудников министерства внутренних дел или министерства национальной безопасности.

В задачу последних входит контроль за тем, чтобы во время уборки, транспортировки и заготовки зерна никто не имел возможности украсть часть урожая пшеницы.

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