Москва, , 23:31 — REGNUM Первые разрешения на торговлю лекарствами онлайн получили три крупные аптечные сети города Москвы. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба управления Росздравнадзора по Москве и Московской области.

Разрешения на дистанционную розничную торговлю лекарственными препаратами выданы ведомством 27 мая.

Осуществлять розничную торговлю безрецептурными лекарствами дистанционным способом смогут только те аптечные организации, у которых имеется лицензия на осуществление фармацевтической деятельности, а также разрешение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Дистанционно нельзя будет осуществлять продажу наркотических, психотропных препаратов, а также препаратов с содержанием этилового спирта свыше 25%.

Названия аптечных сетей, получивших разрешение на онлайн-продажу лекарств, не уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Роспотребнадзор заявил о разрешении покупки гражданами лекарств в онлайн-режиме.

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