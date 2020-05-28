Тюмень, , 00:00 — REGNUM Властям Тюмени прокуратура запретила строить 1,2 км дороги за 103 млн рублей в коттеджном посёлке на берегу озера Цимлянского в створе улиц Весёлой и Фирменной. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, «золотой» километр выявили на сайте госзакупок тюменские активисты Общероссийского народного фронта.

Причём прокуратура установила, что дорожное покрытие улиц Весёлая и Фирменная находится в удовлетворительном состоянии, пешеходный и транспортный потоки несущественны.

Надзорное ведомство внесло представление главе города Тюмени Руслану Кухаруку об устранении нарушений закона. Директору департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации объявлено предостережение.

Читайте ранее в этом сюжете: Тюменские активисты обнаружили «золотой» километр в коттеджном посёлке