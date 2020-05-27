Ашхабад, , 22:10 — REGNUM В регионах Туркмении сохраняется острый дефицит дешевой муки и хлеба, а в государственных магазинах столицы ее качество оставляет желать лучшего, передает «Азатлык».

Туркменистанцы жалуются на то, что в государственных торговых точках отсутствует в продаже местная недорогая мука, цена на которую составляет 1 манат (20 рублей) за килограмм, импортная же стоит целых 12 манатов (240 рублей) за килограмм.

Жители отдаленных сел недовольны тем, что выделенную им норму дешевой муки (5 кг в месяц на одного человека) в последний раз смогли купить еще в марте текущего года, и с тех пор ее не завозят в госмагазины.

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