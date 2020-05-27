Душанбе, , 22:09 — REGNUM В Таджикистане с 1 июля 2020 года малоимущим семьям различных районов страны будут выплачиваться адресные социальные пособия, сообщает «Азия-Плюс».

Согласно постановлению правительства Таджикистана от 14 мая 2020 года профильным ведомствам страны поручено назначить и выплатить социальные пособия в 11 районах Хатлонской области, 9 и 4 районах и городах Согдийской области и районов республиканского подчинения соответственно, а также во всех районах столицы Таджикистана города Душанбе.

При этом в документе не указано ни одного района Горно-Бадахшанской автономной области страны (ГБАО).

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В год общая сумма пособия, которое будет получать каждая малообеспеченная семья, составит 464 сомони (8 показателей для расчёта) — сумма эквивалентна порядка 3 тысяч рублей.

Выплаты будут происходить один раз в четыре месяца: по 116 сомони — 2 показателя для расчёта — (803 рубля) посредством подразделений «Амонатбонка».

Для получения этой помощи от государства таджикистанцы должны будут подать соответствующее заявление в органы самоуправления по месту жительства, отмечается в документе.

При этом вне очереди социальные выплаты получат одинокие пожилые люди, которые находятся в сложной жизненной ситуации.

Семьи, имеющие на попечении инвалидов I и II группы или имеющие более двух инвалидов, одинокие родители, на попечении которых находится ребёнок-инвалид (при определении общего показателя уровня жизни семьи) также смогут рассчитывать на получение преимуществ в очерёдности социальных выплат.

Денежные средства для выдачи пособий будут выделяться из госбюджета.