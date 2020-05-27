Лондон, , 21:36 — REGNUM Нефть марки Brent остается ниже отметки в $35 за баррель после падения в первой половине сессии 27 мая.

К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent упали в цене на $1,47 (4,06%), до $34,70 за баррель. Июльские фьючерсы WTI подешевели на $1,58 (4,60%), до $32,77 за баррель.

Нефть находилась на восходящей траектории все последние дни. Однако многие аналитики отмечают, что рост котировок является «преждевременным» — дисбаланс спроса и предложения на мировом рынке не преодолен.

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