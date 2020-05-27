Нью-Йорк, США, , 21:26 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США вышли из «красной зоны» во второй половине торговой сессии 27 мая.

Индекс Dow Jones начал торги в плюсе, S&P вышел в «зеленую зону» к середине торгов. Дольше всех в «красной зоне» находился Nasdaq из-за падения акций Facebook и Twitter, однако и он к настоящему моменту в плюсе.

Dow Jones вырос на 317,67 пункта (1,27%), до 25 312,78 пункта, S&P 500 вырос на 23,63 пункта (0,79%), до 3015,40 пункта, Nasdaq вырос на 13,71 пункта (0,15%), до 9353,93 пункта.

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