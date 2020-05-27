Москва, , 21:07 — REGNUM Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков предложил выплачивать индивидуальным предпринимателям, закрывшим свое дело из-за пандемии коронавируса, пособие по безработице в размере 12 130 рублей. Об этом Котяков заявил сегодня, 27 мая, в ходе совещания у президента России Владимира Путина по ситуации на рынке труда в стране.

«Предлагаем для индивидуальных предпринимателей, для этих граждан установить максимальный размер пособия 12 130 руб. также на трехмесячный период», — сказал Котяков.

В свою очередь, президент России Владимир Путин на этом совещании напомнил, что сейчас в стране действует особый порядок, согласно которому пособие по безработице для различных категорий граждан устанавливается на определенный срок — от трех до 12 месяцев. При этом по истечении этого срока выплаты заканчиваются, даже если гражданин не смог найти работу. Но власти готовы продлить этот срок еще на три месяца. По словам Путина, выплаты будут продлены не позднее чем до 1 октября 2020 года.