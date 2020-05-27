Ашхабад, , 21:07 — REGNUM Украинская строительная ассоциация «Интербудмонтаж» представила на выставке «Белый город — Ашхабад» проект столичного метрополитена, передает «Информационный портал Туркменистана».

Представитель ассоциации Александр Кокун рассказал о том, что в разработке проекта линии метро, которая должна будет в будущем соединить туркменскую столицу с комплексом Ашхабад-сити, также приняли участие японской фирма «Сумитомо», Ассоциация японского метро и немецкая консалтинговая группа «К2».

Отмечается, что разработка проекта столичного метрополитена была инициирована президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым еще в начале 2014 года.