Москва, , 21:03 — REGNUM В обозримом будущем курс рубля с большей вероятностью будет снижаться, нежели расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

«К сожалению, надёжные прогнозы в этот период невозможны в принципе. Любое изменение, связанное с коронавирусом сломает любой прогноз. Но мне кажется, что если не будет роста цен на нефть что шансы небольшого снижения выше», — сказал Хестанов.

Что касается незначительного укрепления рубля, которое происходит на протяжении последних дней, то причины этого процесса очевидны. Снижение импорта на фоне ограничительных мер понижает спрос на иностранные валюты.

«Импортеры играют существенную роль в курсе валюты страны. Из-за ограничительных мер торговля встала, и если продовольственная розница работает, но непродовольственная закрыта. Товар не расходуется, потребности в закупках нет и такой необычный эффект от самоизоляции — снижение курса валюты. Но с другой стороны есть понимание, что рано или поздно ограничительные меры будут сбавлены и ситуация стабилизируется», — отметил Хестанов.