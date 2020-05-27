Москва, , 20:15 — REGNUM Для выпускников вузов и техникумов могут создать временные рабочие места. С таким предложением выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании по рынку труда, которое провёл президент России Владимир Путин.

Глава Южного Урала предложил выделить из федерального бюджета работодателям стимулирующие субсидии, которые пойдут в дополнение к имеющимся у них возможностям. Планируется трудоустраивать выпускника на срок от трёх до шести месяцев и платить ему минимальный размер оплаты труда.

За этот период гражданин получит возможность зарекомендовать себя и получить необходимый профессиональный опыт. «А у работодателя — возможность подобрать необходимых специалистов», — сказал Текслер.