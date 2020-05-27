Токио, , 20:07 — REGNUM Агентство по делам туризма Японии опровергает сообщения СМИ о планах правительства стимулировать иностранный туризм методом компенсации части расходов туристов, кприехавших в Японию.

Об этом 27 мая сообщается на официальном сайте агентства.

Подчёркивается, что японские власти действительно разрабатывают такие планы, но речь идёт о социальной программе, рассчитанной на поддержку местного туризма, которая будет распространяться только на граждан Японии.

Напомним, ранее японские СМИ сообщили о планах правительства Японии ввести с июля текущего года «ваучеры для туристов», компенсируя им до 20 тыс. иен (около $185) в день, которые они могут обменять на услуги местных магазинов и ресторанов.

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