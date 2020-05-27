Калуга, , 19:47 — REGNUM Сегодня, 27 мая, врио губернатора Калужской области Владислав Шапша в ходе пресс-конференции, прошедшей в формате прямого телеэфира, озвучил идею восстановления понтонного моста через Оку в областном центре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На онлайн пресс-конференции Владислава Шапши Пресс-служба правительства Калужской области

Шапша сообщил, что хочет предложить калужанам обсудить этот вопрос с помощью интернет-голосования. По мнению главы региона, понтонный мост может стать еще одним объектом, который будет приведен в порядок к 650-летию областного центра.

«Он был на многих исторических фотографиях Калуги, но потом обветшал и разрушился. Если этот проект интересен для горожан, то, мне кажется, это был бы хороший имиджевый и рекреационный проект для города. Я прошу городского голову объявить обсуждение этого проекта. Если люди проголосуют, то мы сможем быстро его реализовать», — сказал Владислав Шапша.

Понтонный мост в Калуге был оборудован через Оку в 80-е годы XX века. В 1989 году на его месте, у современной улицы Воробьёвской, был наведён понтонный мост, предоставленный Министерством обороны РФ. Укрепление переправы было проведено в связи с принятым решением о реконструкции железобетонного моста через Оку и капитальном ремонте его дорожного покрытия. Чтобы не прерывать движение городского транспорта, оно было организовано на понтонном мосту. В 2005 году была сделана попытка заменить отслуживший понтонный мост, но новое мостовое сооружение прослужило всего два сезона. С 2008 года вопрос создания понтонной переправы остается открытым.

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