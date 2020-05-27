Тюмень, , 19:46 — REGNUM В Тюменской области, по данным налоговой службы, в апреле 2020 года наблюдается падение поступлений налога на прибыль и налога на доходы физических лиц. Об этом 27 мая сообщает газета регионального парламента «Тюменские известия» по итогам заседания комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам.

Напомним, ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, в Тюменской области вступили в силу с 18 марта. Однако гораздо больший удар по экономике региона и бюджету наносит не инфекция, а обвал цен на энергоресурсы, отмечалось на заседании.

Основной нефтедобытчик в Тюменской области «Роснефть» по итогам первого квартала 2020 года отчиталась об убытках в 156 млрд рублей, годом ранее в аналогичном периоде компания сработала с профицитом в 131 млрд рублей. Газпром, как говорилось на заседании, завершил первый квартал с убытком в 306 млрд рублей, тогда как в аналогичном периоде прошлого года у компании наблюдалась чистая прибыль в 199 млрд рублей. Терпит весомые убытки и «Новатэк».

Предприятия топливно-энергетического комплекса закономерно намереваются урезать свои инвестиционные программы. Это означает, что у тюменских заводов, сервисных и строительных компаний могут сократиться заказы.

«К сожалению, наша страна вступает в рецессию. При этом разброс оценок ожидающего нас падения достаточно большой — от оптимистических 1−2% до самого жёсткого варианта в 11%. Однако я не стал бы употреблять таких режущих ухо слов, как секвестр бюджета. История кризисов 2008 и 2014 годов показала, что Тюменская область умеет с ними справляться», — прокомментировал ситуацию председатель комитета по бюджету, налогам и финансам тюменского парламента Дмитрий Горицкий.

Сообщается, что правительство Тюменской области разработало план действий при негативном развитии событий, и не исключена оптимизация расходов на инвестиции. Социальных расходов бюджета экономия не коснётся. Кардинальные решения вероятны осенью, отмечает издание тюменского парламента.