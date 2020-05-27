Бишкек, , 19:45 — REGNUM В январе — марте 2020 года в Киргизию поступило только $343 млн (24,4 млрд рублей) денежных переводов от трудовых мигрантов, находящихся за рубежом. Об этом сегодня, 27 мая, на пресс-конференции заявил председатель национального банка Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, эта сумма на 19% меньше той, что была переведена за аналогичный период 2019 года.

Глава нацбанка отметил, что уменьшение объема денежных переводов негативно влияет на покупательную способность жителей Киргизии, что приведет к замедлению роста потребления товаров населением.

ИА REGNUM напоминает, что только по официальным данным за рубежом работают 735 тысяч трудовых мигрантов из Киргизии. Из них 640 тысяч, или 87% трудятся в России.

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