Калуга, , 19:32 — REGNUM Сосредоточиться в текущем году на развитии сельской медицины намерен временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша. Как он заявил сегодня, 27 мая, в ходе на пресс-конференции, посвященной 100 дням работы в качестве главы области, в 2020 году в Калужской области будет установлено 50 новых фельдшерско-акушерских пунктов. «Строительство новых медицинских учреждений станет одним из главных приоритетов», — подчеркнул Шапша.

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша Пресс-служба правительства Калужской области

По словам врио главы региона, он намерен «окончательно отказаться от любых мер оптимизации, которые ведут к ослаблению сферы здравоохранения».

Во время пресс-конференции обсуждался вопрос строительства в Сухиничском районе новой детской поликлиники на базе Центральной межрайонной больницы №5. Объект планируется возводить с помощью технологий модульного строительства. Первых пациентов новая поликлиника должна принять менее чем через полгода после строительства. «Детская поликлиника в Сухиничах действительно очень нужна, — отметил Шапша. — Проект полностью проработан. Мы рассчитываем построить модульную поликлинику на 100 посещений в смену». Кроме того в Людиновском районе начнется строительство капитального больничного комплекса. Врио главы региона сообщил, что планы по развитию медицинской отрасли изначально выстраивались с расчетом на повышение доступности и рост качества услуг.

На пике развития пандемии коронавирусной инфекции коечный фонд в Калужской области увеличился в 15 раз, рассказал Шапша, и сейчас для лечения ковид-пациентов доступно 1793 койки. Полностью обеспечена потребность в аппаратах искусственной вентиляции легких.

Напомним, ранее Вячеслав Шапша ввел дополнительные региональные выплаты для медиков Калужской области, а также инициировал создание первой в России специальной областной награды для медиков — «За медицинскую доблесть».

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