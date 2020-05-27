Москва, , 19:31 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 19 по 25 мая выросли в среднем на 0,1% после нулевого показателя в предыдущие две недели. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция за период с начала мая, согласно оценке ведомства, составила 0,2%, с начала текущего года — 2,3%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на гречневую крупу — на 1,2%, рис — на 1%, маргарин, макаронные изделия, шоколадные конфеты и чай — на 0,5%, подсолнечное масло и вермишель — на 0,4%, мясные консервы, молоко, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — на 0,3%, варёные колбасы, сметану, пшеничную муку, водку, соль и печенье — на 0,2%.

Одновременно с этим куриные яйца стали дешевле на 1,5%, мясо кур — на 0,7%, сахар-песок — на 0,3%, свинина и пшено — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,1%, в том картофель подорожал на 3,5%, яблоки — на 2,4%, морковь — на 1,2%. В то же время помидоры стали дешевле на 3,7%, репчатый лук — на 3,2%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, зубные щётки и паста стали дороже на 0,4%, туалетная бумага — на 0,3%, детские подгузники и сухие корма для животных — на 0,1%.

Среди прочих непродовольственных товаров отечественные сигареты с фильтром подорожали на 0,3%, телевизоры, шампуни — на 0,2%, смартфоны, брюки из джинсовой ткани и спортивные костюмы для детей, майки, футболки, мужские носки — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, по оценке Росстата, за неделю в среднем не изменились.