Москва, , 19:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд провели телефонные переговоры по ситуации на мировом рынке нефти, сообщает 27 мая пресс-служба Кремля.

В ходе разговора президент России поздравил Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда с праздником Ураза-байрам.

«Условлено о дальнейшей тесной координации по этому вопросу по линии министерств энергетики. Затронут ряд актуальных тем двустороннего сотрудничества в контексте итогов визита президента России в Эр-Рияд в октябре 2019 года», — указано в сообщении пресс-службы.

По итогам телефонных переговоров стороны условились в дальнейшем теснее координировать свои действия на мировом рынке нефти.

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