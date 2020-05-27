Пенза, , 19:29 — REGNUM Спортивный зал спорткомплекса «Зенит» в Пензе требует ремонта. В помещении необходимо заменить инженерные коммуникации, стеклоблоки и оборудовать около 200 посадочных мест для болельщиков, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Губернатор региона Иван Белозерцев, несмотря на непростую экономическую ситуацию, поручил мэру столицы Андрею Лузгину не затягивать процесс поиска средств на подготовку проектно-сметной документации и делать капитальный ремонт. Помимо этого, министерству физической культуры и спорта области необходимо рассмотреть возможность включения затрат на ремонт в одну из федеральных программ.

Спортзал СК «Зенит» — база волейбольного клуба «Университет-Визит». Все официальные соревнования и тренировки проводят именно здесь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года администрацию Пензы обязали финансировать ремонт спортзала общеобразовательной школы №7.

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