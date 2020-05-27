Челябинск, , 19:07 — REGNUM В Челябинской области ситуация на рынке труда может вернуться на доковидный уровень уже во втором полугодии 2020 года. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на совещании по ситуации на рынке труда, которое провёл 27 мая президент Владимир Путин.

Ключевой задачей в сфере занятости Текслер назвал возвращение к нормальной экономической жизни. «Мы в регионе у себя ставим задачу вернуть ситуацию на рынке труда во втором полугодии на доковидный уровень», — отметил чиновник.

Добавим, по данным регионального управления по труду и занятости населения, на 27 мая уровень безработицы в области составил 2,87%, а напряжённость на рынке труда оценивается как 2,56 чел./вак. Незанятых граждан состоит на учёте 57 567 человек, а безработных — 53 718. Общее количество вакансий составило 22 491 единиц.

Для сравнения, на 25 марта в регионе уровень безработицы был 1,19%, а напряжённость — 1,08 чел./вак. Тогда в центрах занятости состояли 25 535 незанятых граждан и 22 276 безработных. Вакансий было 23 542.