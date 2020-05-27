Москва, , 19:06 — REGNUM Агрохимический гигант — ФосАгро в условиях борьбы с COVID-19 укрепляется на рынках и сохраняет объемы инвестпрограмм.

«Мы оцениваем наши операционные и финансовые показатели за I квартал как сильные. Они закладывают хорошее начало на текущий год. Так, например, показатель свободного денежного потока остался на прежнем уровне по сравнению с I кварталом 2019 г., когда цены на нашу основную продукцию были в среднем на $100 выше сегодняшних», рассказал в интервью газете «Ведомости» Андрей Гурьев. Он пояснил, что не ожидает проблем со спросом и во II квартале. К настоящему моменту практически весь объем производства компании во II квартале уже законтрактован.

Оценивая перспективы развития мировой экономики Гурьев предположил, что мир только в начале экономического кризиса, и сейчас нельзя говорить о том, что мы выходим из кризиса или что выйдем из него в мае или июне. «Кризис может длиться пару лет, и однозначно все движется к рецессии, падению мирового ВВП. Выходить из этого кризиса будем медленно, за счет внутренних ресурсов, за счет правильной и эффективной работы. И не только внутри самих компаний, но и перестройки взаимодействия с зарубежными контрагентами: это может быть изменение контрактов, схем поставок», — отметил он.

Генеральный директор «ФосАгро» подчеркнул, что высоко оценивает шансы российской экономики на выход из кризиса в новом качестве: «У нас стабильный, развитый внутренний рынок, сырьевой и энергетический сектор, самообеспечение продуктами питания, почти нулевой долг и существенные золотовалютные резервы, активно развивается цифровая индустрия. Важно, что те меры, которые принимает руководство страны, координация, налаженная крупным бизнесом, на мой взгляд, серьезно повышают наши шансы выйти из кризиса с наименьшими возможными потерями. Стать еще более сильным и сбалансированным игроком формирующейся новой экономической реальности».

Он также поделился своим рецептом противостояния кризису и отметил, что компания не будет пересматривать свои инвестиционные программы.

«Столкнувшись с кризисом, мы, как и любая компания, стараемся меньше тратить и больше зарабатывать — это первое. Также мы сэкономили огромное количество на командировках, выставках. Плюс обнулили все наши склады и перевели все, что можно, на предоплату», — отметил Гурьев.

Он подчеркнул, что компании сейчас важно не потерять инициативу, поэтому инвестиционные планы не будут пересмотрены: «Последний кризис научил нас тому, что лучше формировать инвестпрограмму по максимуму из российских поставщиков. Сейчас все инвестпроекты, которые реализует компания, на 80% завязаны на российских поставщиков. Нельзя быть зависимыми от потенциального разрыва цепочек поставок необходимого оборудования на предприятия. Это та политика, которую мы принимали в 2014—2015 гг., это та политика, которой мы следуем сегодня», — говорит глава «ФосАгро».

В следующую пятилетку «ФосАгро» направит в развитие около 200 млрд руб. Планы этого года — 36 млрд руб. и они не будут пересмотрены. Компания также продолжит свои программы по снижению себестоимости производства. Цены на удобрения в I квартале этого года были на 40% ниже, чем в I квартале прошлого, а «ФосАгро» вопреки этому показывает одни из самых сильных результатов в глобальной отрасли.

Инвестиции в развитие позволяют компании «ФосАгро» находиться на пике мировой конкурентоспособности. Впрочем, высокая инвестиционная активность в целом отличает российскую отрасль минеральных удобрений. Тот же Гурьев, возглавляющий Российскую Ассоциацию производителей удобрений оценивает отраслевые инвестиции на ближайший 5-летний срок в сумму свыше 1 трлн рублей. И эти инвестиции — важный вклад в повышение конкурентоспособности российской экономики в целом.

«С начала нулевых, — говорит Гурьев, — мы произвели отраслевую революцию, перейдя от продажи отдельных питательных элементов к продаже систем питания растений. Сегодня наша цель — продажа комплексных решений в области повышения урожайности. Мы работаем с наиболее перспективными агротехнологическими стартапами. Как в области точного земледелия, так и онлайн-агроконсультирования. «ФосАгро» создает цифровую экосистему: любой сельхозпроизводитель сможет решать все задачи по выбору и применению оптимальной системы питания растений. Разработали агрокалькулятор, который будет помогать фермерам покупать необходимое количество удобрений под различные почвы. В перспективе планируем пригласить на нашу платформу и производителей товаров для сельского хозяйства, таких как средства защиты растений, сельхозтехника, семена».

Важным преимуществом российского АПК является экологичность отечественных минеральных удобрений, что выводит сельхозпродукцию в премиальную нишу. По мнению Гурьева, создание национального «Зеленого стандарта» сельхозпродукции (работа над ним ведется в рамках поручения Президента РФ Владимира Путина) позволит собрать минимум 40 млрд дополнительных налогов и открыть 200 тысяч рабочих мест, и станет одним из драйверов развития экономики страны.

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