Рига, , 19:06 — REGNUM Пандемия коронавируса изменит правила функционирования фармацевтической отрасли в ЕС и мире. Об этом сообщил председатель правления латвийской фармацевтической компании Grindeks Юрис Хмельницкий в интервью агентству ЛЕТА.

По его словам, закрытие из-за пандемии, сначала Китаем, а потом и Индией, поставок ингредиентов для европейских и американских фармацевтических компаний привело к перебоям в производстве лекарств. В Латвии тоже был составлен свой, запрещённый к вывозу, список лекарств, отметил он.

«Сейчас перед Европой стоит вопрос — насколько мы независимы? Этот кризис показал, что проблемы возникшие в одном месте сразу касаются всех. Это особенно чувствуется в фармацевтике, которая сама по себе всегда глобальный рынок», — сказал Хмельницкий.

По мнению Хмельницкого, в результате в Латвии и странах ЕС необходимо сформировать жизненно важный список лекарств, которые будут производить на месте.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.