Москва, , 18:57 — REGNUM Более трёх миллионов граждан России переведены в режим неполной занятости в связи с ограничительными мерами, введёнными из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил 27 мая министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«На отдельном контроле у Минтруда ситуация с переводом сотрудников в режим неполной занятости. Сегодня это 5,5% работников, или свыше трёх миллионов человек», — сказал министр на совещании у президента России Владимира Путина.

Котяков уточнил, что на сегодняшний день около 1,5 млн работников находятся в простое, порядка 1,3 млн человек заняты на неполный рабочий график, ещё 280 тысяч человек отправлены в неоплачиваемый отпуск.

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