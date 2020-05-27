Киев, , 18:55 — REGNUM На Украине в очередной раз заявили о новом «историческом минимуме» производства атомной энергии.

Соответствующее заявление сделал 27 мая временно исполняющий обязанности главы НАЭК «Энергоатом» (оператор всех АЭС Украины) Петр Котин.

Чиновник отметил, что ограничения, наложенные на АЭС государством в производстве электроэнергии, привели к историческому минимуму производства — 6630 МВт из 9490 МВт, имеющихся в наличии.

Предыдущий минимум составлял 6780 МВт и был установлен 14 мая.

Согласно официальным данным «Энергоатома», по состоянию на 27 мая на АЭС Украины в работе находятся 10 из 15 энергоблоков.

ИА REGNUM напоминает, что в начала мая на Украине административными методами резко ограничили производительность АЭС, по мнению ряда экспертов и политиков — в пользу предприятий «зеленой энергетики». Ответственные за энергетический сектор чиновники ЕС уже направили в Киев «волшебный пендель» — директивное письмо с претензиями и требованием прекратить дискриминацию государственных энергокомпаний и, прежде всего, прекратить за счет «Энергоатома» дотировать частные энергокомпании.